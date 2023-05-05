В Самарской области ребенка увезли в реанимацию после укуса змеи

В Борском районе Самарской области 12-летнего мальчика укусила гадюка. Служба санитарной авиации доставила ребенка из районной больницы в реанимацию Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Сейчас подросток переведен в палату, чувствует себя лучше. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное»,– говорится в сообщении.

Врач-десткий хирург больницы им. В.Д. Середавина Александра Мазнова рекомендует после укуса змеи уложить пострадавшего в горизонтальное положение. Затем снять такие давящие предметы, как часы или браслеты. По словам врача, нужно обездвижить место укуса, обработать йодом и наложить повязку. Также она рекомендует давать пострадавшему обильное питье и доставить его в больницу.

Ани Айвазян