Два новых судна «Метеор» на подводных крыльях в 2024 году начнут курсировать по рекам ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре введут в эксплуатацию два скоростных пассажирских судна на подводных крыльях «Метеор» нового поколения. Как на прямой линии «Доступность и безопасность транспортных услуг» сообщила губернатор Югры Наталья Комарова, судна поступят в округ этим летом. В 2024 году они выйдут на маршрут Ханты-Мансийск — Березово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Закупку проводит югорская компания «Северречфлот». «Метеоры» производят на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького (Татарстан).

«Метеор» — массовая серия советских скоростных речных пассажирских теплоходов на подводных крыльях, разработанных горьковским Центральным конструкторском бюро по СПК. Их производство в конструкторском бюро возродили в конце 2019 года. Первый «Метеор» был спущен на воду в августе 2021 года и отправился в Ханты-Мансийский автономный округ. В 2022 году второй «Метеор» также отправлен на реки ХМАО.

Диана Сунагатуллина

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