В Ярославской области в ДТП пострадала женщина с двумя девочками

На федеральной трассе «М-8» в Переславском районе столкнулись «Рено Логан» и грузовик «Ситрак». Три человека пострадали. Об этом сообщает УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ДТП в Переславском районе

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области ДТП в Переславском районе

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Авария случилась около 20:50 4 мая около деревни Новинцы. В результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в больницу доставлены пассажиры автомобиля «Рено».

«Госпитализированы с травмами женщина 1988 года рождения, девочка 2009 года рождения, девочка 2008 года рождения»,— пояснили в УМВД по Ярославской области.

Причины и виновника аварии устанавливает госавтоинспекция.

Андрей Иванов