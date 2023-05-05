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В Ярославской области в ДТП пострадала женщина с двумя девочками

На федеральной трассе «М-8» в Переславском районе столкнулись «Рено Логан» и грузовик «Ситрак». Три человека пострадали. Об этом сообщает УМВД по Ярославской области.

ДТП в Переславском районе

ДТП в Переславском районе

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

ДТП в Переславском районе

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Авария случилась около 20:50 4 мая около деревни Новинцы. В результате столкновения грузовика и легкового автомобиля в больницу доставлены пассажиры автомобиля «Рено».

«Госпитализированы с травмами женщина 1988 года рождения, девочка 2009 года рождения, девочка 2008 года рождения»,— пояснили в УМВД по Ярославской области.

Причины и виновника аварии устанавливает госавтоинспекция.

Андрей Иванов

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