Эль Фаннинг стала новым мировым послом Cartier

Парижский ювелирный дом Cartier объявил актрису Эль Фаннинг своим новым амбассадором и лицом коллекции Grain de Cafe. В знак начала партнерства мисс Фаннинг надела украшения Grain de Cafe на ежегодный бал Института костюма в Нью-Йорке Met Gala. Коллекцию Grain de Cafe создала в 1938 Жанна Туссен, легендарный креативный директор Cartier первой половины ХХ века. В стремлении сделать обычное драгоценным, Туссен придумала мотив кофейного зерна, выполненный из золота и бриллиантов, и разместила его на каждом украшении коллекции, напоминающем золотое шитье. В 1950-х годах Grain de Cafe стала носить актриса Грейс Келли, ставшая княгиней Монако, что моментально принесло коллекции грандиозный успех.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Greg Williams Фото: Greg Williams