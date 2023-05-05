Больше 22 тысяч жителей Удмуртии страдают от бронхиальной астмы

В 2022 году на учете с бронхиальной астмой состояли больше 22 тыс. жителей Удмуртии, сообщает пресс-служба минздрава республики. При этом в детском возрасте чаще болеют мальчики, в среднем и старшем — женщины.

По словам главного внештатного пульмонолога минздрава региона Оксаны Стародубцевой, причиной заболевания становятся аллергены, которые запускают патофизиологические реакции, приводящие к активации особых клеток, вызывающих воспалительный процесс в слизистой бронхиального дерева. Для снижения риска возникновения астм необходимо исключить контакт с аллергенами: чаще проводить влажную уборку в квартире, по возможности убрать ковры, использовать натуральные материалы.