В Петербурге задержали следователя МВД по делу о взятке

В Петербурге задержали главу отдела по расследованию экономических преступлений следственного управления полиции Приморского района. Его подозревают в коррупции, сообщила 5 мая «Фонтанка».

По данным издания, сотрудники УСБ задержали 32-летнего майора юстиции Олега Полежаева на улице Ильюшина после получения денег от другого лица. Мужчина обещал следователю 1 млн руб. в обмен на исключение его из материалов дела. Полежаев гарантировал, что дело не дойдет до суда, уточняет издание.

Мужчина, который передавал деньги следователю МВД, пытался сбежать, однако его задержали. Выяснилось, что из переданного им 1 млн. руб. только 15 тыс. руб. оказались реальными, остальное — муляж.

Возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере.

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