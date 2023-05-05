В Казани 30 компаний оказались без охраны перед майскими праздниками

В Казани 30 организаций остались без охраны перед майскими праздниками. Об этом сообщает «Бизнес Onlinе»

Это связано с тем, что Росгвардия отказала казанскому ЧОПу «Скиф» в продлении лицензии. В данный момент решение оспаривается в Арбитражном суде Татарстана.

В частности, без охраны остались школа и лицей в Иннополисе, здания минпромторга РТ, минздрава РТ, минобрнауки РТ, казанская горбольница №12. Все эти организации нашли другие ЧОПы, заключив договор на май.

Также Росгвардия требует привлечь «Скиф» к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий лицензии»). Компании грозит штраф до 200 тыс. руб. или приостановление деятельности до 90 суток.

"Ъ-Казань"