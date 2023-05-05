В Ростовской области обнаружили упавший трехметровый дрон

Беспилотный летательный аппарат обнаружили местные жители рядом с поселком Нижнедонским в Октябрьском районе Ростовской области. Об этом пишет 1rnd со ссылкой на главу администрации Краснолучского сельского поселения Алексея Шаблия.

Аппарат нашли в полях три дня назад. Никаких последствий от падения беспилотника не было. Длина объекта составила 330 см. Предполагается, что это мог быть дрон-разведчик.

Полиция, правительство Ростовской области и военные пока не прокомментировали ситуацию. В администрации Краснолучского сельского поселения отказались рассказать о происшествии, сообщив, что не обладают необходимой информацией.

Напомним, 4 мая в Ростовской области произошел пожар на Новошахтинском заводе нефтепродуктов из-за взрыва беспилотника.

Анастасия Назарова