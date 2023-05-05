Квартальные показатели Adidas превзошли ожидания аналитиков

Сегодня, 5 мая, германский производитель спортивной одежды и обуви Adidas представил отчетность за первый квартал. Выручка компании в этот период снизилась на 0,5%, до €5,27 млрд. Adidas закончила квартал с чистым убытком €30 млн против прибыли €490 млн годом ранее. Тем не менее эти результаты оказались лучше ожиданий аналитиков, и акции Adidas выросли после публикации отчетности почти на 6%.

Компания продолжает нести убытки от разрыва партнерства с брендом Yeezy, созданным американским рэпером Канье Уэстом, теперь известным как Йе. Партнерство было разорвано в октябре прошлого года после ряда антисемитских заявлений музыканта, широко разошедшихся в СМИ и соцсетях. Adidas оценивает связанные с этим потери за квартал в €400 млн. «Видимо, из-за успеха Yeezy компания Adidas чувствовала себя слишком комфортно и не искала других драйверов роста», — считает аналитик инвесткомпании Bryan Garnier Седрик Росси.

Особенно сильно разрыв партнерства с Yeezy сказался на американском рынке — продажи Adidas в Северной Америке упали за квартал на 20%. Также снизились продажи в Китае — на 9%. Как сообщалось ранее, Adidas собирается активизировать продвижение в этой стране, сделав дизайн своей одежды и обуви более местным. Продажи в Европе, на Ближнем Востоке и Африке (EMEA) выросли на 4%, а в Южной Америке — на 49%. Как и ранее, компания прогнозирует убыток по итогам 2023 года в целом — первый годовой убыток более чем за 30 лет. Генеральный директор Adidas Бьерн Гульден заявил, что компанию ожидает «трудный год с разочаровывающими итогами».

Яна Рождественская