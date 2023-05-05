16 жителей Ижевска будут судить за организацию нескольких казино

В столице Удмуртии перед судом предстанут 16 местных жителей в возрасте от 20 до 50 лет. Они обвиняются, в зависимости от роли каждого, в незаконной организации и проведении азартных игр (ч. ч. 2, 3 ст. 171.2 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Лызлова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Лызлова, Коммерсантъ

В частности, по данным следствия, один из обвиняемых вместе с двумя знакомыми организовал игорные заведения в помещениях на улицах Максима Горького, Удмуртская и 9-е Января. Здесь посетителям предоставляли доступ к азартным играм с использованием специального оборудования и интернета. В качестве администраторов они привлекли 12 женщин и мужчину.

В рамках расследования в игорных заведениях и в жилье обвиняемых провели обыски, а также изъяли компьютерное оборудование и деньги. На имущество обвиняемых наложили арест. Уголовное дело направлено в суд.