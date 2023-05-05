В Снежинске сменился руководитель общественной приемной Алексея Текслера

Руководителем общественной приемной губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Снежинске назначен Алексей Ремезов. Занимавший пост Юрий Поздняков освобожден от должности. Соответствующее постановление главы региона опубликовано на портале правовой информации.

Алексею Ремезову 43 года. Он является председателем собрания депутатов Снежинска, секретарем местного отделения партии «Единая Россия».

Экс-руководитель общественной приемной губернатора в Снежинске Юрий Поздняков сейчас возглавляет городскую территориальную избирательную комиссию.