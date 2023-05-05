Суд назначил от 9,5 до 15,5 лет колонии участникам банды, похищавшей людей в Иркутске

Иркутский областной суд рассмотрел уголовное дело банды, участники которой похищали людей и требовали выкуп за их освобождение. Шести обвиняемым присудили сроки от 9,5 до 15,5 лет, рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По информации ведомства, банда действовала в 2019 году. Злоумышленники похищали людей, вывозили в безлюдное место, где избивали, угрожая оружием. Вымогатели требовали заплатить за освобождение крупную сумму или отдать им автомобиль. Правоохранители установили, что жертвами группировки стали восемь человек.

В мае 2019 года злоумышленники в микрорайоне Юбилейный блокировали Toyota Corolla. Угрожая водителю пистолетом, они пересадили его в свою машину, увезли в квартиру, где удерживали около суток. За его освобождение они потребовали 2 млн руб. После того, как родственники потерпевшего передали рэкетирам часть сумму, пообещав заплатить остаток позже, мужчину отпустили.

В июне 2019 года в ходе совместной операции иркутских управлений ФСБ и МВД группировка была обезврежена. Ее участникам предъявили обвинение в бандитизме (ст. 209 УК РФ), похищении людей (ст. 126), вымогательстве (ст. 163), разбое (ст. 162), незаконном хранении и изготовлении оружия (ст. 222 и ст. 223).

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Илья Николаев