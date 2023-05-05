В Кургане суд приговорил криминального авторитета к десяти годам колонии

Курганский областной суд вынес приговор 51-летнему Евгению Петрову, обвиняемому в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также в вымогательстве с применением насилия. Ему назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 1 млн руб. и ограничением свободы на один год, сообщает прокуратура региона.

Суд установил, что 2003 году курганец стал занимать одно из высших положений в преступной иерархии, получив статус «положенец». Это дало ему право «осуществлять отдельные организационно-распорядительные и дисциплинарные функции среди лиц, придерживающихся криминальной субкультуры», и в целом занимать руководящую роль в криминальном мире Курганской области. С 2003 года по сентябрь 2021-го криминальный авторитет занимался в Зауралье «внедрением и развитием преступной идеологии, сохранял преступные традиции и обычаи», а также собирал деньги в так называемый «воровской общак» и распределял их, сообщает прокуратура. Кроме того, в феврале 2020 года авторитет, используя насилие и угрозы, вымогал деньги у индивидуального предпринимателя из Кургана.

Суд признал Евгения Петрова виновным по ст. 210.1 и п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии и вымогательство с применением насилия). Приговор не вступил в законную силу.