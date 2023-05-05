Два человека пострадали при столкновении грузовика и трамвая в центре Краснодара

Водитель и пассажир трамвая пострадали при столкновении грузовика и трамвая в центре Краснодара, сообщили в пресс-службе городского управления МВД России.

По данным правоохранителей, грузовой автомобиль двигался по улице Леваневского в сторону улицы Северной, не пропустил двигавшийся трамвай №11 с улицы Гоголя и столкнулся с ним. Вагон сошел с рельс. Водитель трамвая Западного депо госпитализирован. Помимо этого, пострадала 44-летняя пассажирка.

Против водителя фуры, который столкнулся с трамваем на пересечении улиц Гоголя и Леваневского, возбуждено административное дело по ст. 12.24 КоАП (нарушение Правил дорожного движения или Правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Олег Исаев

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