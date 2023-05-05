«Incognito», день рождения Чайковского и выставка оружия

В эти выходные дни с 6 по 8 мая жители и гости Удмуртии смогут посетить фестиваль в честь дня рождения композитора Петра Чайковского в Воткинске, а также послушать хиты Nightwish в исполнении группы из Тольятти и оценить сопоставление понятия Быта и Неба в выставке обоев. Кроме того, в Ижевске пройдут мастер-классы по гончарному мастерству, а на сценах покажут фантастические и классические спектакли. Подробнее — в афише «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Что послушать?

В субботу, 6 мая, в столицу Удмуртии из Тольятти приедет группа ENDLESS FORMS с трибьютом (16+). Гости услышат хиты группы Nightwish со всех эпох. Выступление начнется в 19:00 в BARROCK. Стоимость билетов стартует с 300 руб.

7 мая, в воскресенье, в честь 183 лет со дня рождения композитора Петра Чайковского в Воткинске пройдет ряд культурных мероприятий. Гости смогут посетить театрализованную экскурсию по мемориальному дому «Чайковский-педагог» (0+) в 11:30 на базе музея-усадьбы, после чего в 19:00 с концертом-диалогом выступит композитор Риад Маммадов из Москвы. В парке «Времена года» с 16:00 до 20:00 гостей праздника ждут театрализованные постановки по произведениям и реконструкция танцев XIX века, мастер-классы, танцевальные баттлы (6+). В Арт-пространстве жителей и гостей Воткинска ожидают выставка изобразительного искусства «Чайковский глазами детей» (0+), тематическая выставка «100 вопросов о Чайковском» (0+) и «Высокая кулинария. Крафтовый шоколад, ремесленные сладости» (0+).

На какие мастер-классы сходить?

Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств 6 мая в 18:00 состоится мастер-класс по созданию парной композиции «Персиковое дерево» (12+). Занятие раскроет творческую сторону гостей и подтолкнет на создание новых работ в будущем. Стоимость — 800 руб. за двух человек.

Выставочный салон «Оранжерея искусств» 7 мая, в воскресенье, в 15:00 проводит мастер-класс по созданию коллажа весеннего образа (6+). Занятия пройдут с Марией Медведевой. Стоимость — 350 руб.

«Арт-Сундучок» 8 мая в 12:00 проводит мастер-класс по созданию фактурного интерьерного панно из декоративной штукатурки (12+). Цветовая палитра панно и часов будет подбираться гостями под интерьер или полет фантазии. Стоимость — 1,9 тыс. руб. Необходима предварительная запись.

Какие покажут спектакли?

Государственный театр оперы и балета в 11:00 и 14:00 приглашает гостей на спектакль «Поговорим о той весне (12+). Музыкально-театральная программа расскажет о настоящих друзьях, братстве, зарождении любви, тяжелых потерях и страшном слове «никогда». В основе сюжета — мальчишки, повзрослевшие за несколько месяцев на десятки лет. Стоимость билета на мероприятие начинается от 400 руб.

Центр современной драматургии и режиссуры 7 мая в 19:00 приглашает гостей на спектакль «Incognito» по пьесе Валерия Шергина (16+). В основе сюжета караоке-бар, расположенный на маленькой пустынной планете, где нет даже воздуха. Выход из бара без скафандра невозможен, солнце взорвалось и планета летит сама по себе все дальше. Стоимость билетов начинается от 330 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Центра современной драматургии и режиссуры Фото: пресс-служба Центра современной драматургии и режиссуры

Какие выставки будут работать?

Ко Дню Победы в почтовом музее на улице Кирова проходит выставка «Привет с фронта» о работе почты в годы Великой Отечественной войны (6+). Увидеть письма и погрузиться в атмосферу того времени можно с 5 по 15 мая.

В выставочном центре «Галерея» в эти выходные дни работает выставка «Мироощущение» (16+) художницы из Можги Натальи Пантюхиной. На выставке представлены коллажи и композиции из керамики, которые вызывают «неудобный», тревожный и эмоциональный отклик. Часть инсталляций посвящена ощущениям женщины в мужском мироустройстве, идентификации в нем себя. Стоимость билетов — 100-150 руб.

До 21 мая в Национальном музее Удмуртии имени Кузебая Герда работает выставка опытных и экспериментальных отечественные и зарубежные образцов короткоствольного оружия (6+). Гости увидят револьверы Smith & Wesson, пистолеты Маузера и Браунинга, Макарова и Стечкина, а также целую линейку армейских пистолетов во главе с пистолетом Ярыгина. Стоимость билетов — от 70 руб.

В баре «Пряный кролик» повесили обои с узором до неба — так называется выставка ижевского уличного художника и графика Дмитрия Коротаева (18+). Гости заведения увидят сопоставление понятия Быта и Неба, отражающие в первом случае обыденность и приземленность человеческой жизни, а во втором — возвышенность, одухотворенность и свободу.

Куда сходить с детьми?

Во вторник, 9 мая, в парке Горького в 10:00 начнется ярмарка. Позднее, в 12:00, гостей приглашают отпраздновать День Победы (6+). Среди запланированных мероприятий в том числе мастер-класс по класс по изготовлению значка «Георгиевская лента» (6+), который начнется в 12:00. В парке Кирова в этот день в 12:00 пройдут мастер-классы «Создай свой вечный огонь» и «Волшебство запоминания». На территории фан-зоны с 9:30 будут показывать патриотическое кино.

Подготовила Софья Лямина