«ДОМ.РФ» снова выставил на торги участок в Верхних Муллах

Финансовый институт «ДОМ.РФ» выставил на аукцион земельный участок в 7,39 га в пермском микрорайоне Верхние Муллы. Как сообщает пресс-служба «ДОМ.РФ», земля подойдет под строительство коммерческого объекта, вид разрешенного использования территории – для магазинов и торговых комплексов. Начальная цена лота – 20,1 млн руб. Заявки на участие в аукционе принимают до 17 июля, торги пройдут 21 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Участок, выставленный на торги «ДОМ.РФ» в Перми, фото - «ДОМ.РФ» Фото: Участок, выставленный на торги «ДОМ.РФ» в Перми, фото - «ДОМ.РФ»

Рядом с участком, выставленным на торги, проходит Западный обход Перми, по другую сторону транспортной магистрали расположены гипермаркеты «Метро» и Castorama. К продаваемому участку можно подъехать с ул. 3-я Красавинская и ул. 2-я Пыжевская.

Ранее «ДОМ.РФ» уже пытался продать на торгах эту площадку в Верхних Муллах, но на участие в аукционах никто не заявлялся.