Около 9% занятых жителей Башкирии уезжали на работу в другие регионы

По итогам 2022 года 8,9% занятого населения Башкирии (165,8 тыс. человек) выезжали на работу в другие регионы, говорится в сообщении Башстата. Большинство из них, 104,3 тыс. человек, что составляет 63%, работали в Тюменской области. На втором месте по популярности — Челябинская область, где трудились 8,3% уехавших (13,8 тыс. человек). Трудовая миграция в Красноярский край регистрировалась на уровне 3,4% (5,7 тыс. человек), 3% уезжали в Якутию, столько же — в Свердловскую область, 2,1% — в Москву, а 2% — в Татарстан.

Обследование проводилось на основе опросов среди занятого населения. В целом по стране за пределы своего региона для работы выезжали 2,6 млн человек, что составило 3,7% от общей численности занятого населения. Башкирия по доле выезжающих заняла девятое место. Наиболее значительная трудовая миграция наблюдается в Московской области (18,5%), жители которой ежедневно ездят в Москву. На втором месте — Адыгея (18%), на третьем — Ленинградская область (15,7%).

По количеству трудовых мигрантов Башкирия заняла второе место после Подмосковья (743,8 тыс. человек). Замыкает тройку лидеров Ленобласть (160,2 тыс. человек).

Ранее сообщалось, что около 16% ищущих работу в Башкирии готовы уехать на вахту.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте