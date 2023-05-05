Чемезов доложил Мишустину о разработках «Ростеха» в авиастроении

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация завершает испытания двигателя ПД-8 для самолета Sukhoi Superjet New. По его словам, заканчивается его сертификация. Он также заявил, что в 2024 году начнется серийное производство Sukhoi Superjet New.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство РФ Фото: Правительство РФ

«Самолет уже с нашим двигателем, полностью с нашей авионикой, с нашими агрегатами и самое главное с нашим — полностью — фюзеляжем. Импортного практически там уже ничего не остается. Сертификацию мы уже завершаем. И серийно мы начнем в 2024 году выпускать. У нас каждый год будет выпускаться по 20 лайнеров Superjet New»,— сказал Сергей Чемезов на встрече с премьером России Михаилом Мишустиным.

Господин Чемезов добавил, что «Ростех» также завершает сертификацию самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14. В 2024 году будет выпущено шесть первых самолетов этой серии. Он также сообщил о создании вертолета Ми-171А3 для работы на буровых установках, который сможет приземляться на воду в случае необходимости. По его словам, вертолетом заинтересованы «Газпром», «Роснефть», а также компании из Малайзии, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Сергей Чемезов также рассказал, что «Ростех» строит новые ангары на Казанском авиационном заводе. К 2025 году там будут выпускать по десять машин в год.

Олеся Павленко