Сотрудники «Метроэлектротранса» получили условные сроки за майнинг криптовалюты

Вахитовский райсуд Казани дал условные сроки сотрудникам «Метроэлектротранса» за майнинг криптовалюты на предприятии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Напомним, майнингом, по версии следствия, занимались 34-летний директор энергохозяйства наземного транспорта МУП и 42-летний главный инженер. Для этого они купили 25 единиц оборудования для добычи криптовалюты, а после установили его и использовали на тяговой подстанции. Майнингом, как установил суд, осужденные занимались с марта по май 2021 года. Полученные деньги они разделили между собой, причинив ущерб МУПу на 567 тыс. руб.

Вину мужчины признали частично. Ущерб они возместили полностью. Каждый из них получил по два года лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года.

"Ъ-Казань"