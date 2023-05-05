За сутки трех авиапассажиров рейсов Москва — Сочи оштрафовали за курение на борту

Полицейские за сутки оштрафовали трех пассажиров самолетов сообщением Москва — Сочи. Все они курили на борту воздушных судов, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

За сутки к бортам самолетов трижды вызывали наряд сотрудников транспортной полиции. 24-летняя жительница Москвы курила в туалетной комнате на борту воздушного судна. Из-за этого во время полета сработала система пожарной безопасности. Ее доставили в дежурную часть ЛОП в аэропорту Сочи, где составили административный протокол по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах».

Аналогичные случаи произошли еще на двух рейсах тем же сообщением. На 37- и 22-летнего жителей Москвы также составили протоколы и назначили штрафы.

Татьяна Ручкина

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