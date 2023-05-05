На Кубани за сутки выявили 83 случая COVID-19

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 83 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В Краснодаре выявили 25 случаев, в Сочи — девять, Курганинском районе — восемь. По четыре заболевших обнаружили в Анапе и Тихорецком районе, по три — в Красноармейском, Гулькевичском, Северском и Тбилисском районах. Еще по два новых пациента выявили в Новороссийске, Приморско-Ахтарске, Славянском, Староминском, Тимашевском и Кавказском районах, по одному — в Армавире, Геленджике, Ейском, Кореновском, Кущевском, Мостовском, Новопокровском, Туапсинском и Усть-Лабинском районах.

На амбулаторном лечении находятся 322 человека, в стационарах — 173. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 361 888 случаев. Из них с выздоровлением выписали 350 209 человек, скончались — 11 194 пациента.

Татьяна Ручкина

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