В Санкт-Петербурге выпал майский снег

В Санкт-Петербурге сегодня утром, 5 мая, выпал дождь с мокрым снегом. Средний температурный фон установился на отметке на 5–6°С ниже климатической нормы. В городе 0,3 градуса выше нуля, следует из данных Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Сегодня регион останется под влиянием тыловой части циклона, куда продолжат проникать новые порции холодного арктического воздуха. В такой ситуации сохранится облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, а средний температурный фон окажется на 5–6°С ниже климатической нормы. В утренние и вечерние часы местами возможна гололедица»,— рассказали специалисты погодного центра «Фобос».

По словам петербуржцев, в центре города осадки были незначительными, а в Приморском, Выборгском и Калининском районах снег образовал небольшой покров. В течение дня воздух в Петербурге прогреется до 5–7°С, в области — до 3–8°С.

Полина Пучкова, Санкт-Петербург