Дом на улице Калинина в Уфе исключили из реестра выявленных объектов культурного наследия

Управление по госохране объектов культурного наследия Башкирии отказалось включать дом на улице Калинина, 41 в Уфе, входящий в «Ансамбль застройки города Черниковска 1950 годов», в единый госреестр объектов культурного наследия. Соответствующий приказ опубликован на интернет-портале правовой информации. Также дом исключен из перечня выявленных объектов культурного наследия.

Ранее были опубликованы результаты историко-культурных экспертиз о необоснованности включения в госреестр других домов на улицах Калинина, Кольцевой и Репина, также входящих в ансамбль 1940-1950 годов постройки. В 2017 году эти дома были включены в перечень выявленных объектов.

Майя Иванова

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