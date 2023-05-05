«Молот» пополнили новички, игравшие в КХЛ

Первые два «новобранца» появились в составе «Молота». Оба имеют опыт выступления за команды Континентальной хоккейной лиги.

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Опытный защитник Максим Игнатович играл в составе новосибирской «Сибири», нижнекамского «Нефтехимика» и хабаровского «Амура». В 2011 году стал чемпионом мира в составе молодежной сборной России. Прошедшие два сезона игрок провел в составе пензенского «Дизеля».

Линию нападения «Молота» пополнил Владимир Пешехонов. В рамках КХЛ 29-летний нападающий защищал цвета «Спартака», ЦСКА, «Атланта» и «Сибири». Суммарно в Континентальной хоккейной лиге Владимир принимал участие в 88 матчах. Минувший сезон хоккеист провел в курганском «Зауралье», став лучшим бомбардиром, снайпером и ассистентом команды, набрав 42 (17+25) балла по системе «гол+пас».