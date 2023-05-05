Замдиректора кемеровской лаборатории арестована в Крыму по делу о злоупотреблении полномочиями

Следственный комитет РФ в рамках расследования уголовного дела по факту злоупотребления полномочиями, повлекшие тяжкие последствия (ч.3 ст.285 УК РФ), арестовал заместителя руководителя Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» (Федеральный центр охраны здоровья животных). Подозреваемая в этот момент находилась в Симферополе, где ей было предъявлено обвинение. В настоящий момент она доставлена для расследования дела в Томск.

Как установило следствие, обвиняемая поручила руководителю Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» внести посредством электронной площадки «Веста» в протоколы испытаний почвы ложные данные о концентрации нитратов в почве земельных участков на территории Томской области, которые арендовало коммерческое предприятие. Предполагается, что именно по ее указанию был уничтожен подлинник журнала, содержащий точные сведения о результатах анализов почвы и грунта и заменен на подделку, сообщает СУ СКР по Томской области.

Следователями совместно с сотрудниками регионального УФСБ проведены обыски по месту работы обвиняемой в Москве и по месту ее проживания в Туле.

В апреле этого года следственный комитет по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ) возбудил уголовное дело в отношении руководителя Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

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Лолита Белова