Военнослужащие из Ярославской области погибли в СВО

5 мая в Ярославской области прощаются с двумя участниками специальной военной операции, сообщили в правительстве региона. Погибли рядовой артиллерийского гаубичного дивизиона Сергей Маслов и рядовой, стрелок – помощник гранатометчика Дмитрий Новиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

С Сергеем Масловым простятся в Пошехонье, его похоронят на Новом кладбище города. Дмитрий Новиков будет похоронен на кладбище в деревне Глушицы Рыбинского района, прощание с ним состоится в Рыбинске.

Семьи военнослужащих в соответствии с указом губернатора получат материальную помощь.

Антон Голицын