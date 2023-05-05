Участники СВО в Казани могут рассчитывать на помощь в приобретении жилья

В Казани участники специальной военной операции (СВО) и их родственники теперь могут рассчитывать на меры поддержки в покупке жилых помещений по программе соципотеки. Это следует из информации, опубликованной в сборнике документов мэрии.

В частности, на такие меры могут рассчитывать инвалиды боевых действий, военнослужащие и лица рядового и начальствующего составов правоохранительных органов, ставшие инвалидами, ветераны боевых действий, члены их семей, а также члены семей военных, которые погибли в плену. Кроме того, в список претендентов попали лица, которые направлялись в зону спецоперации для обеспечения выполнения задач,

"Ъ-Казань"