«Законопроект может стать очередным стресс-триггером для застройщиков»

Законопроект, в котором предусматривается отмена нулевого налога на добавленную стоимость (НДС) на услуги застройщиков апартаментов, построенных по правилам долевого строительства, внесен в Госдуму. Соответствующие поправки в налоговый кодекс разработало правительство РФ, следует из законопроекта, размещенного в электронной базе нижней палаты российского парламента. Руководитель проектами группы компаний «ИнтерСтрой» в Крыму уверен, что принятие законопроекта отрицательно скажется на рынке апартаментов, в первую очередь — на качестве и объемах строительства.



Дмитрий Макуха

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«Любые нововведения по увеличению налоговых нагрузок станут очередным стресс-триггером для застройщиков, тем более для представителей отрасли в Крыму. Считаю, что ситуационной реакцией на увеличение налоговой базы будет как минимум пересмотр решений по тем или иным апарт-комплексам в сторону уменьшения затратной части проекта в ущерб качеству, а как максимум невывод в стройку новых, запланированных проектов или вывод меньшего количества возводимых метров курортного жилья.

Если отмена нулевого НДС для девелоперов станет обоснованной государством и вынужденной мерой, то корректней вводить такую новеллу с применением некоего переходного периода. Например, установить порог перехода для застройщиков с 1 января 2024 года и только для тех, кто еще не вошел во взаимоотношения с банковским учреждением в рамках проектного финансирования, дабы не пересматривать всю бизнес-модель проекта уже в процессе его реализации, а также чтобы избежать негативных последствий, влияющих на сроки сдачи объекта.

Но на фоне отмены НДС-преференций застройщикам, возводящим апарт-отели, нужно предусмотреть, конечно же, альтернативные варианты стимулирования обеих отраслей, как туристической, так и строительной. К примеру, для участников свободной экономической зоны Республики Крым и Севастополя разрешить реализовывать строящиеся рекреационные номера и апартаменты, создавая кондоминиум-отельные сети апарт-отелей. Да, капитальные вложения в таком случае статистически не остаются в проекте одного юридического лица, и недвижимость переходит во владение клиентов, что может сказаться на обслуживании. Однако, с другой стороны, поддерживать качество отельного фонда можно специализированной сетевой сервисной компанией, управляющей такими апартаментами и комплексами в целом. Кроме этого, можно предусмотреть безаукционное предоставление пляжных территорий в долгосрочное и бесплатное пользование таким застройщикам, если их строящийся в рамках проектного финансирования комплекс располагается, допустим, на расстоянии 100-200 метров от уреза воды, дабы связать будущую территорию апарт-отеля с благоустроенным пляжем, открытым абсолютно для всех отдыхающих.

В целом рынок апартаментов в Крыму — это неизведанная ниша, развитие которой только начинается. Ниша не освоена потому, что на сегодняшний день, проведя даже минимальный анализ предложения такого продукта на рынке полуострова, можно с уверенностью сказать, что предложение абсолютно бессистемное, цена продаж по классу одной и той же недвижимости может разниться почти в два раза. Универсальные предложения по цене и качеству при этом отсутствуют, насыщение самих комплексов рекреационной составляющей также может отсутствовать, тем самым превращая апарт-комплекс в банальный точечный объект с жилыми ячейками, где-то в двух километрах возле моря. Между тем, при условии партнерства власти и бизнеса, рынок апартаментов может стать одним из драйверов развития курортно-туристической отрасли Крыма».

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