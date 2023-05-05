В Павловском районе возбудили уголовное дело из-за кражи 21 транспортного средства в техникуме

В Павловском районе после проверки прокуратуры полиция завела уголовное дело по факту хищения 21 транспортного средства в Павловском техникуме профессиональных технологий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

При проверке ведомство выявило, что стоящего на инвентарном учете автомобиля «Нива» в учреждении не было. Позже сотрудники прокуратуры обнаружили, что нет еще 20 единиц транспорта, закрепленного за учреждением. Среди них сельскохозяйственная техника: тракторы, автобусы, грузовые автомобили.

По факту присвоения движимого имущества учреждения полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). При его расследовании правоохранители дадут уголовно-правовую оценку руководству учреждения, а также должностным лицам, проводившим инвентаризацию имущества и проверки его фактического нахождения.

Татьяна Ручкина

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