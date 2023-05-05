В Ярославле убыточный МУП вложился в мотивацию сотрудников

МУП «Дирекция городских парков культуры и отдыха» города Ярославля (Горпарк) заключило договор на комплексное медиа-сопровождение своей работы. Итоги конкурса размещены на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парк в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Парк в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Подрядной организацией выбрано ИП Потапова Олеся Вадимовна с регистрацией в Москве, оценившее свои услуги в 629 тыс. руб. Соглашение заключено на полгода. Согласно условиям договора, подрядная организация, нанятая муниципальным предприятием, должна проводить «ежедневный мониторинг корректности отображения сайта на разноплановых устройствах доступа», следить за социальными сетями МУП «Горпарк», размещать там не менее 5 новостей и 2 видеоматериалов, фотографировать мероприятия в парках.

Также подрядчик должен готовить презентации для регулярных отчетных совещаний заказчика и вести мотивационную работу с персоналом. Работу по медиаконтенту и мотивации на предприятии изначально оценили в 695 тыс. руб., причем составление презентаций в 105 тыс., а мотивирование сотрудников в 100 тыс. руб. Как именно будут проходить мотивационные мероприятия, МУП «Горпарк» определяет следующим образом.

«Проведение тренингов для персонала по темам, запрашиваемым заказчиком, учетом реализации собственными силами исполнителя и/или привлечения внешней экспертизы. Подготовка и трансляция рекомендации по повышению качества внутренней коммуникации, включающая в себя модерации ключевых рабочих мероприятий заказчика, разработку чек-листов и методических рекомендаций»,— говорится в техническом задании для подрядчика.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», МУП «Горпарк» по итогам 2022 года получило чистые убытки в сумме 7,44 млн руб., убыток от продаж — в 639 тыс. руб. Кредиторская задолженность предприятия на конец 2022 года превышала 21 млн руб.

Андрей Иванов