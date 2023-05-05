В Анапе судят директора отеля, в бассейне которого чуть не утонул 4-летний ребенок

В Анапе утверждено обвинительное заключение в отношении 46-летнего директора гостиницы. Женщина обвиняется по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителе, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), сообщает пресс-служба прокуратуры по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Как установило следствие, в июле прошлого года в гостинице обвиняемой бассейн работал без спасателей. Тяжкий вред здоровью в результате бездействия директора отеля получил 4-летний ребенок.

Уголовное дело направлено в Анапский городской суд. Женщине грозит за совершенное преступление до шести лет лишения свободы.

Тат Гаспарян

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