В Выборге задержали подозреваемого в убийстве и расчленении мужчины

Полицейские задержали в Выборге подозреваемого в убийстве мужчины повара. Он рассказал, что разрезал горло знакомому после ссоры, пишет 5 мая «Фонтанка».

По данным издания, сотрудники полиции встретились с подозреваемым 4 мая. 27-летний повар одного из кафе в Выборге рассказал, что в декабре прошлого года в результате ссоры он убил своего знакомого, разрезав тесаком для мяса горло. После в течение двух дней он расчленил труп и разбросал останки по городу.

Части тела находили в Выборге с февраля по май. Они были у стен Аннинских укреплений, на Батарейной Горе и за гаражами на улице Путейской. Установить личность жертвы на тот момент не удавалось.

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