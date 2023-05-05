Суд взыскал с экс-начальника участка ЧТПЗ 1,8 млн рублей коммерческого подкупа

Ленинский районный суд взыскал с бывшего начальника участка трубоэлектросварочного цеха Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) 1,8 млн руб., которые он получил в качестве коммерческого подкупа, сообщает прокуратура Челябинской области.

Установлено, что в 2017-2021 годах начальник участка получал деньги за лоббирование интересов юридического лица и продление договора поставки, заключенного между ЧТПЗ и компанией. В августе 2022 года Ленинский районный суд Челябинска признал сотрудника завода виновным в получении коммерческого подкупа в крупном размере (п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ) и приговорил к пяти годам условного лишения свободы с испытательным сроком четыре года.

Прокурор района направлено в суд иск о применении последствий недействительности сделки, связанной с незаконным получением денег, и взыскании с осужденного суммы подкупа – 1,82 млн руб. Требования удовлетворены в полном объеме.