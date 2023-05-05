ЧМК поставят партию доменной руды с осваиваемого месторождения в Якутии

Челябинскому металлургическому комбинату (ЧМК) поступит партия доменной руды объемом 4 тыс. т, добытой на осваиваемом группой «Мечел» Сиваглинском месторождении (Якутия). Сырье отправили с железнодорожной станции «Тит» Амуро-Якутской магистрали. Об этом сообщают в министерстве промышленности и природных ресурсов Челябинской области.

Оператором Сиваглинского месторождения выступает Якутская рудная компания, которая входит в горнодобывающий дивизион «Мечела». До конца этого года на площадке планируется добыть 900 тыс. т руды. Начиная с 2024 года ежегодный добычи составит 1,25 млн тонн доменных и агломерационных руд.

«Отгрузка первой партии железной руды знаменует собой начало промышленной эксплуатации Сиваглинского месторождения, проект освоения которого мы реализуем с нуля. Это большое и значимое событие для Якутии и всего горно-металлургического комплекса России. Основными потребителями продукции станут металлургические предприятия нашей страны и, прежде всего, ЧМК», — отметил гендиректор ПАО «Мечел» Олег Коржов.