Двое полицейских из Татарстана погибли в ходе спецоперации на Украине

Двое татарстанских полицейских погибли во время спецоперации на Украине. Об этом сообщает МВД по региону.

Речь идет о подполковнике полиции Марселе Мубаракшине и капитане Айсафе Галиеве. Оба погибли 1 мая при исполнении служебных обязанностей. Детали трагедии не уточняются.

Прощание с погибшими проходит в настоящее время, с Марселем Мубаракшиным — в культурном центре МВД Татарстана, а с Айсафом Галиевым — в деревне Илебер в Сабинвском районе.

До спецоперации Марсель Мубаракшин работал замглавы отдела и начальником отделения по организации работы дежурных частей оперативного отдела Управления МВД России по Казани, а Айсаф Галиев — главой по вопросам миграции отдела МВД России по Сабинскому району.

"Ъ-Казань"