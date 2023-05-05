Два нижегородских театра получили гранты на адаптацию спектаклей для незрячих

Театр юного зрителя и Театр драмы в Нижнем Новгороде стали победителями конкурса «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Учреждения получат гранты на адаптацию спектаклей для незрячих и слабовидящих, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Театр драмы ранее уже адаптировал четыре спектакля, поэтому он участвовал в номинации «Продолжение» и получит до 150 тыс. руб. на создание тифлокомментариев еще к трем постановкам: «На дне», «Женитьба» и «Дни Турбиных». «В итоге мы покажем в 2023 году четыре спектакля для людей с "особым взглядом". Считаю, что наш театр должен открывать свои двери каждому, кто стремится душой к искусству»,— сказал директор Театра драмы Борис Кайнов.
Театр юного зрителя только начинает адаптировать спектакли для незрячих и слабослышащих, пока в репертуаре одна такая постановка — «Сотворившая чудо». Благотворительный фонд выдаст учреждению необходимый комплект оборудования и выплатит до 250 тыс. руб. гранта на тифлокомментарии еще для четырех спектаклей.
«Благодаря инициативе фонда "Искусство, наука и спорт" теперь незрячие и слабовидящие люди смогут ознакомиться с нашими спектаклями при помощи слов. Зрителю будут выдаваться наушник и передатчик, куда начнется трансляция комментария тифлокомментатора. Он будет описывать декорации, обстановку, действия героев, их костюмы. Эта технология позволит незрячим зрителям на равных получать удовольствие от искусства»,— сказала директор ТЮЗа Инна Ванькина.