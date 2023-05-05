Два нижегородских театра получили гранты на адаптацию спектаклей для незрячих

Театр юного зрителя и Театр драмы в Нижнем Новгороде стали победителями конкурса «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Учреждения получат гранты на адаптацию спектаклей для незрячих и слабовидящих, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Театр драмы ранее уже адаптировал четыре спектакля, поэтому он участвовал в номинации «Продолжение» и получит до 150 тыс. руб. на создание тифлокомментариев еще к трем постановкам: «На дне», «Женитьба» и «Дни Турбиных». «В итоге мы покажем в 2023 году четыре спектакля для людей с "особым взглядом". Считаю, что наш театр должен открывать свои двери каждому, кто стремится душой к искусству»,— сказал директор Театра драмы Борис Кайнов.

Театр юного зрителя только начинает адаптировать спектакли для незрячих и слабослышащих, пока в репертуаре одна такая постановка — «Сотворившая чудо». Благотворительный фонд выдаст учреждению необходимый комплект оборудования и выплатит до 250 тыс. руб. гранта на тифлокомментарии еще для четырех спектаклей.

«Благодаря инициативе фонда "Искусство, наука и спорт" теперь незрячие и слабовидящие люди смогут ознакомиться с нашими спектаклями при помощи слов. Зрителю будут выдаваться наушник и передатчик, куда начнется трансляция комментария тифлокомментатора. Он будет описывать декорации, обстановку, действия героев, их костюмы. Эта технология позволит незрячим зрителям на равных получать удовольствие от искусства»,— сказала директор ТЮЗа Инна Ванькина.

Анастасия Еремина