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На Ильском нефтеперерабатывающем заводе вновь ликвидировано возгорание

Возгорание утром 5 мая произошло на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в 8:50, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Краснодасркого края.

К 09:00 пожар был ликвидирован на площади 60 кв. м., еще до прибытия спасателей. Погибших и пострадавших нет.

«Угрозы загрязнения воздуха нет. Причины возникновения пожара выясняются»,— прокомментировали происшествие в оперативном штабе.

Напомним, ночью 4 мая на предприятии также произошел пожар. Обошлось без пострадавших. Следственный комитет будет расследовать происшествие, так как причиной возгорания, предположительно, стало падение беспилотника на территории завода.

Анастасия Назарова

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