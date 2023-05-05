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обновлено 12:18

В Москве задержан сотрудник Пермского «Центра исторической памяти»

Сегодня утром в аэропорту Шереметьево был снят с рейса и задержан Александр Чернышов из Пермского «Центра исторической памяти». Об этом сообщает телеграм-канал «Общество Мемориал» (организация признана властями РФ иностранным агентом и ликвидирована в 2022 году).

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В марте у Александра Чернышова и у активистов Пермского Мемориала (организация признана властями РФ иностранным агентом и ликвидирована в 2022 году) прошли оперативные мероприятия. Предположительно сегодняшнее задержание связано с делом о вывозе архива Пермского Мемориала.

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