В Москве задержан сотрудник Пермского «Центра исторической памяти»

Сегодня утром в аэропорту Шереметьево был снят с рейса и задержан Александр Чернышов из Пермского «Центра исторической памяти». Об этом сообщает телеграм-канал «Общество Мемориал» (организация признана властями РФ иностранным агентом и ликвидирована в 2022 году).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В марте у Александра Чернышова и у активистов Пермского Мемориала (организация признана властями РФ иностранным агентом и ликвидирована в 2022 году) прошли оперативные мероприятия. Предположительно сегодняшнее задержание связано с делом о вывозе архива Пермского Мемориала.