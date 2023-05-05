Нефтетерминал в Темрюкском районе возобновил работу после ЧП

Наливной терминал в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края 4 мая возобновил свою работу после возгорания, случившегося 3 мая, сообщила пресс-служба терминала в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Как говорится в сообщении, 4 мая возобновилась работа терминала наливных грузов в порту Тамань после того, как был ликвидирован пожар на резервуаре хранения нефтепродуктов, произошедший за день до этого. В данный момент предприятие функционирует в штатном режиме. У морских причалов обслуживают танкеры, которые прибыли на погрузку.

Напомним, возгорание резервуара с нефтепродуктами в порту Тамань началось из-за падения на объект беспилотника.

Пожар начался около 4:30, площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м. Пожару был присвоен высший ранг. Как сообщал глава региона Вениамина Кондратьева, в результате ЧП пострадавших нет. Огонь тушили 188 человек и пять пожарных поездов.

Андрей Пугачев

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