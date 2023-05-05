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На Кубани в этом году соберут тысячу тракторов «Беларус»

Предприятие «МТЗ-Северо-Запад», расположенное в Староминском районе Краснодарского края, до конца текущего года планирует произвести тысячу тракторов «Беларус», сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Предприятие намерено расширить линейку производимой продукции, освоив выпуск садовых тракторов и коммунальных машин для дорожных служб.

Сборка тракторов на заводе «МТЗ-Северо-Запад» началась летом 2022 года, после заключения соглашения о сотрудничестве между Краснодарским краем и Минским тракторным заводом на IX форуме регионов России и Белоруссии. За время работы на предприятии собрали 275 тракторов, в том числе за четыре месяца 2023 года – 164 трактора. Предприятие «МТЗ-Северо-Запад» пользуется мерами государственной поддержки в рамках краевой программы «Машиностроение». Торговому дому «МТЗ-Северо-Запад» компенсируют 15%-ю скидку, которую завод предоставляет покупателям тракторов «Беларус» краевой сборки при условии, что производитель инвестирует 80% в развитие производства. В 2022 году предприятию оказана поддержка почти на 64 млн руб.

Анна Перова, Краснодар

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