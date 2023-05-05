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Сотрудников Ильского НПЗ эвакуировали из-за пожара

Сотрудников Ильского нефтеперерабатывающего завода эвакуировали после возгорания на территории предприятия. Об этом сообщает региональный оперштаб.

На место выехали подразделения ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, а также глава Северского района Андрей Дорошевский.

По данным властей региона, угрозы загрязнения воздуха нет. В результате пожара никто не пострадал.

Сейчас выясняются причины возникновения пожара. Однако по данным федеральных Telegram-каналов, возгорание в нефтехранилище произошло после атаки беспилотников. Официально эта версия не подтверждена.

Татьяна Ручкина

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