В Удмуртии научные сотрудники и врачи зарабатывают больше 73 тысяч рублей в месяц

В Удмуртии по итогу 2022 года среднемесячный доход жителей составил 37,03 тыс. руб., сообщает Удмуртстат. При этом среди работников учреждений социальной сферы и науки оплата труда ряда работников оказалась значительно выше. Так, научные сотрудники получают зарплату в 74,8 тыс. руб., врачи — 73,2 тыс. руб. Выше средней заработные платы и у среднего медперсонала — 37,1 тыс. руб.

Однако ниже среднего получают работники учреждений общего образования (36,8 тыс.), соцработники (35,5 тыс.), работники дошкольных образовательных учреждений (34,4 тыс.) Младший медперсонал и работники учреждений культуры зарабатывают 33,8 тыс. руб. и 33,75 тыс. руб. соответственно.