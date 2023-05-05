По подозрению в получении взятки задержан замглавы красноярского отделения Социального фонда

В Красноярске задержан заместитель управляющего регионального отделения Социального фонда, в отношении которого возбуждено дело о взяточничестве. Решается вопрос о мере пресечения, сообщили в краевом управлении Следственного комитета России (СКР), не называя подозреваемого. По сведениям «Ъ-Сибирь», речь идет о Владимире Костюкове.

Согласно версии следствия, в период с 1 ноября 2021-го по 4 мая 2023 года заместитель управляющего получил от представителей организаций, являвшихся собственниками здания, в котором располагалось отделение фонда, лично и через посредника взятку на сумму 760 тыс. руб. Вознаграждение, указывается в деле, предназначалось за заключение госконтракта на аренду помещений для отделения фонда с данными организациями.

В управлении СКР добавили, что подозреваемого задержали сотрудники ФСБ сразу после получения 40 тыс. руб. от предпринимателей.

По данным прокуратуры Красноярского края, посредником в передаче взяток выступал бывший заведующий материально-техническим подразделением фонда, который также задержан. Он по договоренности оставлял себе половину полученных денег за посреднические услуги, считают правоохранители.

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Илья Николаев