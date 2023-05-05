Крупнейший производитель мороженого в Белгородской области нарастил финпоказатели в 2022 году

АО «Белгородский хладокомбинат», крупнейший производитель мороженого в регионе, по итогам 2022 года увеличил выручку и чистую прибыль. По данным Rusprofile, выручку АО увеличило на 21%, до 1,5 млрд руб. против 1,2 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль выросла на 82%, до 31 млн руб. Годом ранее показатель составлял 17,1 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал АО составляет 112,164 тыс. руб., он разделен на 84,123 тыс. обыкновенных акций и 28,041 привилегированных. Владельцем 24,51% акций является гендиректор общества Георгий Бузиашвили, 24,86% — у члена СД Ольги Кулешовой. Остальные акции распределены между физлицами, пакет каждого из них не превышает 6,2%. В 2021 году АО «Белгородский хладокомбинат» вдвое снизило чистую прибыль по сравнению с 2020 годом — с 34 до 17 млн руб. Выручка комбината за год выросла на 25% и составила 1,2 млрд руб. против 966 млн руб. годом ранее.

Мария Старикова

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