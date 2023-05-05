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Курская АЭС отпустила потребителям 1,45 млрд кВтч электроэнергии

Курская атомная электростанция (АЭС) в апреле 2023-го увеличила отпуск электроэнергии потребителям на 16,4 млн кВтч (1,2%), до 1,45 млрд кВтч, рассказали в пресс-службе АЭС.

«Объем выработки электроэнергии курской АЭС в апреле текущего года позволил сэкономить выбросы СО2-эквивалента в объеме около 730 тыс. т, если бы аналогичный объем электроэнергии вырабатывался угольной генерацией»,— говорится в сообщении АЭС.

В целом в момента запуска на 1 мая 2023 года курская АЭС смогла выработать более 1,015 трлн кВтч электроэнергии. Это один из наиболее высоких показателей генерации в РФ.

Сейчас третий и четвертый энергоблоки АЭС работают в плановом режиме, энергоблок № 1 эксплуатируется без генерации, энергоблок № 2 со 2 марта на планово-предупредительном ремонте. Радиационный фон на АЭС и вокруг нее не превышает естественных фоновых значений.

Также на курской АЭС сейчас возводятся два энергоблока станции замещения. В 2024 году запланирован физпуск первого энергоблока Курской АЭС-2, в 2025-м — его энергетический пуск.

О том, как Минэнерго оптимизирует стоимость мощности новых АЭС,— в публикации «Ъ».

Валерия Розбот

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