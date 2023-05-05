Пропавшую девятилетнюю девочку ищут в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пропала девятилетняя Айбите Максатбековна Кожаназарова. В поисковом отряде «Лиза Алерт» сообщают, что девочка ушла гулять 4 мая и до сих пор не вернулась. Теперь, по данным волонтеров, она может находиться в любом районе города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Лиза Алерт Фото: Лиза Алерт

Приметы пропавшей: рост 135 см, полное телосложение, карие глаза, черные волосы. Девочка была одета в синюю джинсовку с красными вставками, белую рубашку, темно-синюю юбку и черные туфли. С собой на прогулку взяла розовый рюкзак.

Пропавшую девочку ищут волонтеры «Лиза Алерт» и «Прорыв». Информацию о возможном местонахождении ребенка просят сообщать по телефонам 8 (932) 117-67-58 («Лиза Алерт»), 8 (343) 356-42-11 («Прорыв») или 112.

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