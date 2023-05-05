На снос аварийных домов в Шахтах власти Дона направят 22,2 млн рублей

На снос аварийных зданий в городе Шахты из резервного фонда правительства Ростовской области направлено 22,2 млн руб., сообщает пресс-служба правительства. Еще 4 млн руб. на данные цели будет выделено местными властями.

Планируется снести 13 расселенных домов. Они расположены на ул. Благотворной, ул. Дачной, ул. Думенко, ул. Евгения Кобылкина, ул. Мировой Коммуны, ул. 4-й километр, ул. 6-й километр, пер. Иванова, пер. Старый поселок, пер. Челнокова, пр. Ленинского Комсомола.

Работу по сносу домов планируют завершить в текущем году.

Анастасия Назарова