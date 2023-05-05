Мэрия Уфы выставила на торги усадьбу Рябинина и дом в «Арт-квадрате»

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы выставило на торги памятник архитектуры «Усадьба Рябинина Н. В.» (улица Гоголя, 24) по начальной цене 9,5 млн руб. В эту сумму включена стоимость здания в размере 3,47 млн руб. и участка – 6 млн руб. Шаг аукциона (величина повышения) установлен в 476,4 тыс. руб.

Площадь трехэтажного дома, включая подземный этаж, составляет 368 кв. м. Он расположен на участке площадью 585 кв. м. Ранее в этом году здание было включено в прогнозный план приватизации имущества на 2023–2025 годы.

Также продается бревенчатый двухэтажный дом на улице Мустая Карима, 8 площадью 358,6 кв. м с участком 1 тыс. кв. м. Его начальная цена – 14,5 млн руб. (включая 1,8 млн руб. за здание и 12,6 млн руб. за землю). Шаг аукциона – 724,4 тыс. руб. Здание 1917 года постройки расположено на территории центра «Арт-Квадрат», находится в аварийном состоянии.

Заявки на участие в торгах принимаются до 30 мая. Аукцион назначен на 5 июня. Всего на продажу выставлены восемь лотов.

«Усадьба Рябинина Н. В.» была построена в 1917 году. Является образцом уфимского деревянного зодчества. По данным переписи 1879 года домовладение принадлежало чиновнице Анне Тихановской, в 1897 году перешло к ее наследникам. Начиная с 1904 года хозяином дома был действительный статский советник Николай Рябинин. В 1923 году здание было национализировано, а в дальнейшем передано для муниципальных нужд. Объект был расселен как аварийный.

В 2018 году фасад дома был отреставрирован в рамках фестиваля «Том Соейр Уфа» силами волонтеров при поддержке администрации Калининского района. В 2019 году «Усадьбу Рябинина Н. В.» включили в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте