На реконструкцию третьего северного коллектора в Казани потратят свыше 670 млн рублей

В Казани реконструкция третьего северного коллектора на участке от улицы Амирхана, 3 до Чистопольской, 26/5 обойдется в 671 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Заказчиком здесь является казанский МУП "Водоканал". Также в документах есть письмо на имя главы МУП Андрея Егорова от главы казанского комитета ЖКХ Василия Лысачкина, где указывается, что на проезжей части и тротуарах вышеуказанного участка образуются провалы, они и становятся причиной нарушения работоспособности коллектора. Кроме того, господин Лысачкин предупреждает, что из-за данных нарушений у 50 детсадов, у 25 школ, у 154 административных зданий и свыше тысячи многоквартирных домов могут возникнуть проблемы с водоотведением.

Работы по реконструкции необходимо выполнить в течение двух месяцев с даты подписания контракта.

"Ъ-Казань"