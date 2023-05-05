В Челябинске выдали первую коммерческую ипотеку

Житель Челябинска первым на Урале получил ипотеку на покупку коммерческой недвижимости как физическое лицо. Заем ему предоставил Сбер, а купил он на эти деньги помещение для парикмахерской, сообщают в банке.

Ипотеку на коммерческую недвижимость на вторичном рынке Сбер запустил в начале прошлого месяца. В конце апреля действие продукта было расширено на объекты в строящихся домах. Предложение доступно заемщикам с подтвержденным доходом в возрасте от 21 до 75 лет, в том числе самозанятым. Им не могут воспользоваться индивидуальные предприниматели, бенефициары и собственники бизнеса с долей владения более 25%, руководители и генеральные директора предприятий.